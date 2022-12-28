شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عطيتو مديرا فنيا مؤقتا لكهرباء الإسماعيلية بعد انضمام أشرف خضر للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكلف مجلس إدارة نادى كهرباء الإسماعيلية رضا عطيتو مدير قطاع الناشئين بالنادى، بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل المدير الفنى أشرف خضر بشكل رسمى عن الفريق.

وأصبح عطيتو مديرا فنيا مؤقتا لكهرباء الاسماعيلية بعد انضمام أشرف خضر للجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو.

رضا عطيتو - قائم بأعمال المدير الفني.

شحتة سليمان - مدرب عام.

محمد ياسر - مدرب.

محمد عودة - مدرب .

محمد نسيم - مدرب الحراس.

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الرابع عشر فى ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 8 نقاط، جمعها من فوز وحيد والتعادل فى مواجهات والخسارة فى 5 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 14 هدفا.

جدير بالذكر أن كهرباء الإسماعيلية سقط أمام زد أف سى فى الجولة الماضية بهدف نظيف، فى إطار الجولة الحادية عشر على ملعب زد.

ويستعد كهرباء الإسماعيلية لمواجهة فريق مستقبل وطن يوم الجمعة المقبل فى إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر على ملعب الكهرباء.