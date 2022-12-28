شكرا لقرائتكم خبر عن رجب مارو يتصدر قائمة هدافى القسم الثانى بـ7 أهداف وبصلة وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى رجب مارو لاعب فريق لافيينا، صدارة ترتيب هدافى القسم الثانى بمجموعاته الثلاثة بعد مرور 11 جولة من المسابقة برصيد 7 أهداف متفوقا على محمود بصلة مهاجم كفر الشيخ صاحب الـ6 أهداف.

ويتصدر رجب مارو هداف القسم الثانى، يليه على محمود بصلة مهاجم كفر الشيخ صاحب الـ6 أهداف، ثم كل من على حسين لاعب وادى دجلة، محمود دياسطى لاعب وادى دجلة، حمادة جلال لاعب النصر للتعدين، إسلام سمير لاعب بلدية المحلة، عمرو مصفى لاعب منتخب السويس برصيد 5 أهداف.

يستضيف فريق دكرنس متصدر جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 20 نقطة، فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، فى مباراة نارية، حيث يأمل فريق دكرنس فى استغلال عاملى الارض والجمهور فى مواصلة الصدارة وخطف الثلاث نقاط، فيما يأمل أبو قير فى اقتناص الفوز والانقضاض على الصدارة.

ويحل فريق الأوليمبى بقيادة شريف الخشاب ضيفا على فريق كفر الشيخ صاحب الوصافة برصيد 20 نقطة، ويأمل الأوليمبى فى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم فى الجدول، حيث يقبع فى المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، فيما يسعى كفر الشيخ لتحقيق الفوز وانتظار هدية من أبو قير لاعتلاء صدارة بحرى.

ويستقبل اتحاد نبروه صاحب المركز الثامن فريق بلدية المحلة صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ويأمل أحمد عبد الرؤوف فى العودة بالثلاث نقاط وتضييق الفارق مع دكرنس المتصدر بعد الهزيمة المفاجئة من جمهورية شبين فى الجولة الماضية.

ويحل فريق المنصورة صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ضيفا ثقيلا على فريق المجد السكندرى صاحب المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة، ويسعى أحمد سارى مدرب المنصورة فى العودة بالثلاث نقاط لمحاولة العودة للصدارة مرة أخرى، فيما يبحث إبراهيم سعيد عن أول انتصاراته مع الفريق السكندرى.

ويلتقى فى نفس التوقيت بروكسى مع سبورتنج، طنطا مع بايونيرز، الهلال بالضبعة مع الحمام، جمهور شبين مع المصرى بالسلوم.