شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء، الموافق 27/ 12/ 2022، مباراة واحدة فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث التقى بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى، وحقق انتصارًا عريضًا دفعه للمركز الثالث بجدول ترتيب الدورى.

وفاز فريق بيراميدز بثلاث أهداف نظيفة على نظيره الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعتهما فى استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

تقدم رمضان صبحي لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأحرز فخرى لاكاى الهدف الثانى فى الدقيفة 58، وأحرز محمد صالح لاعب الاتحاد هدف عكسى فى فريقه في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 20 نقطة بينما يأتى الاتحاد السكندري فى المركز الخامس برصيد 18 نقط، وسجل بيراميدز 14 هدفًا بينما أحرز الاتحاد السكندرى 10 أهداف خلال 9 مباريات للفريقين حتى الآن فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويتصدر أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى، فيما يأتى فى المركز الثانى أحمد زيزو لاعب الزمالك ورفيق كابو لاعب إنبى، ويأتى جدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى..