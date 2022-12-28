شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى على بعد خطوات من العودة إلى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات السنغالى إبراهيما نداى، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على بعد خطوات قليلة من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق الأبيض بعد دخوله المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

وقطع نداى شوطا كبيرا من البرنامج التأهيلى لتجهيزه من الإصابة التي لحقت به ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن اللاعب يغيب منذ فترة عن تدريبات الفريق.

وبدأ نداي تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص به على هامش مران اليوم الثلاثاء، تمهيدا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث كان يخوض اللاعب التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وأدى نداى تدريبات خفيفة بالكرة خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، كما خاض مران الركض حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي والدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل.

في سياق مختلف، انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة أيمن طاهر، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وكان عواد أدى تدريبات تأهيلية خلال مران أمس بسبب الكدمة الخفيفة التى تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب،وشارك عواد بصحبة ثلاثى حراس المرمى محمد صبحى ومحمد نديم والسيد عطية فى التدريبات تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بشكل طبيعى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولى يوم الخميس المقبل، تحت قيادة البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق.