شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق للإسماعيلى استعدادا للزمالك قبل 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أحمد حسام ميدو، بدء معسكر الفريق المغلق مساء اليوم بمقر النادي استعدادًا لملاقاة الزمالك ضمن منافسات الدوري العام.

يأتى ذلك من أجل تجهيز اللاعبين نفسيا لهذه المباراة التى تعد من أهم لقاءات هذا الموسم سعيًا وراء تصحيح الوضع الحالي الذى لا يليق بإسم النادي الكبير ولا يرضي جماهيره.

وقام ميدو بعقد اجتماع مع أيمن الجمل مدير الكرة الحالي والذى تولى الإدارة الفنية فى الفترة السابقة، يأتي ذلك من أجل الحصول على التقرير المفصل عن صفوف الدراويش في الفترة الماضية للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدي الفريق.

ويحل الدراويش ضيفا على الفريق الأبيض يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب القاهرة الدولي فى عاشر جولات الدوري العام.

وكان مسئولو الإسماعيلي أعلنوا فى الساعات الماضية عن تولى ميدو الإدارة الفنية للفريق على أن يعاونه أيمن الجمل مديرا للكرة وأشرف خضر مدربا عاما وأحمد الجمل وعمر جمال مدربين ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمي وطارق شعبان محللا للأداء.