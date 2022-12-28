شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة كولر مع مهاجمى الأهلي قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع مهاجمي فريقه حثهم خلالها على استعادة تركيزهم وإنهاء حالة العقم التي تطاردهم في المباريات الأخيرة من أجل استعادة الانتصارات في مباراة سيراميكا.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بخلق الفرص واستغلالها بالشكل الأمثل بجانب التحرك من غير كرة لإفساح المجال أمام زملائهم للتسجيل في موقعة الغد.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سيراميكا، التي تقام ‏في السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية ‏والخططية الخاصة بمباراة الغد.‏

وخاض الفريق تدريباته على ملعب التتش، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب ‏الخططي، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون.‏ ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعد 9 مباريات خاضها في ‏المسابقة إلى الآن.