شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر أمام غانا للمحليين 2 / 0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للشباب من نظيره منتخب غانا للمحليين بنتيجة 2 / 0 فى المباراة الودية، التى أقيمت على استاد القاهرة، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.

وخاض المنتخب الوطنى للشباب المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مصطفى مخلوف، خط الدفاع: أحمد رضا، عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، خالد عوض، خط الوسط: محمد فارس، ماجد هانى، محمد حمدى، وفى الهجوم: أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، صلاح باشا. وأدار المباراة الحكم مصطفى الشهدى وعاونه أحمد زيدان وأحمد عبد المنعم مساعدان، والرابع أحمد ناصر.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.