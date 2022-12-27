شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مارادونا انتقل من برشلونة إلى نابولى مقابل 10.48 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق نابولى الإيطالى فى ضم الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا تحديداً فى عام 1984، قادما من برشلونة الإسبانى فى صفقة قدرت 10.48 مليون دولار، ليحتل قائمة أغلى اللاعبين فى العالم آنذاك.

ولعب مارادونا مع نابولى 7 سنوات، سجل خلالها 115 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف التى يسجلها مع الفرق التى لعب لها.

وفى عام 1991 تم إيقاف مارادونا 15 شهرا بعد إيجابية تحليل المنشطات ليتم فسخ تعاقده مع نابولى، وبعد رحيله قررت إدارة النادى حجب رقم 10 الذى كان يرتديه اللاعب ومنع أى لاعب فى الفريق من ارتداء هذا الرقم.

وحقق مارادونا مع نابولى كأس الاتحاد الأوروبى وهو لقبه القارى الوحيد 1988/1989، وكأس إيطاليا 1987 بالإضافة إلى السوبر الإيطالى عام 1990.

وتوفى مارادونا الأسطورة الأرجنتينية 2020 عن عمر يناهز الستين عاما، بعد أزمة قلبية حادة تعرض لها، وأقيمت مراسم وداع الجنازة من القصر الرئاسى الأرجنتينى.