الامارات | قرار قطري حول غرفة ميسي!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت جامعة قطر، اليوم الثلاثاء، تحويل الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي أثناء فترة تنظيم نهائيات كأس العالم "قطر 2022" إلى "متحف مصغر".

وأعلنت الجامعة على حسابها في "تويتر" بأن المتحف المصغر يعتبر تكريماً للإنجاز التاريخي الذي حققه ميسي برفعه كأس العالم التي كانت مستعصية عليه قبل أن ينجح في تحقيقها في قطر.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين إلى الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ بلاده، بعد الفوز المثير في المباراة النهائية على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح 4-2 (الوقتين الأصلي والإضافي 2-2).