الامارات | باريس سان جيرمان يكشف موعد ظهور ميسي بعد التتويج بكأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء إن ليونيل ميسي سيعود إلى النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مطلع يناير.

وسجل المهاجم الأرجنتيني، الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي كأس العالم قبل تسعة أيام.



وسيغيب ميسي البالغ من العمر 35 عاما عن مباراة باريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري أمام ستراسبورج غدا الأربعاء وكذلك عن مواجهة لانس يوم الأحد.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري برصيد 41 نقطة من 15 مباراة متقدما بخمس نقاط على لانس صاحب المركز الثاني.