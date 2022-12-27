صدمة جديدة لكهربا والأهلي بسبب غرامة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم خطابًا للاتحاد المصري لإخطاره بتمديد إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر لحين تسديد الغرامة المالية الموقعة عليه.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد أصدرت قرارا بتغريم كهربا مبلغ قدره 2 مليون و400 ألف دولار لصالح الزمالك بداعي هروبه من الفريق بعد تجديد عقده وانضمامه لصفوف فريق آخر.

وجاء القرار بعدما امتنع اللاعب عن سداد الغرامة التي وقعت عليه لصالح نادي الزمالك والمقدرة بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بجانب تحمل اللاعب 5% فوائد عن المبلغ منذ 2019.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" العقوبة الموقعة على كهربا بغرامة قدرها 2 مليون دولار مع 5% فوائد.

وتم تأييد الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.