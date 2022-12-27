موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء غد الأربعاء، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولم يستفد النادي الأهلي من تعادل غريمة التقليدي نادي الزمالك ليوسع الفارق في صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز، ليتعادل هو الأخر أمام سموحة الذي يبحث عن العودة مره آخرى للمنافسة كعادته السنوات الأخيرة.

ويحتل فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وآليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، محمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز ضمن الجولة العاشرة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.