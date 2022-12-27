شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: فيفا خاطب اتحاد الكرة بتجديد عقوبة كهربا.. وغرامة كيروش "محسومة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي فيفا خاطب الاتحاد المصري بالفعل بسبب قضية محمود كهربا لاعب الأهلى، لتجديد إيقافه لحين تسديد غرامته.

وتابع حسين خلال تصريحات إذاعية: "عقوبة غزل المحلة بخوضها مباراة بدون جمهور، جاءت بعدما راعينا رد فعل الجماهير، عقب خطأ الحكم أمام فاركو بالدوري العام".

وأضاف عضو اتحاد الكرة: "عقوبة المحلة بحرمان الجماهير من حضور مباراة على ملعبه، جاء بسبب حالة السباب وإلقاء الزجاجات على الحكام، واللائحة تنص على حماية الحكام داخل الملعب".

وأشار حسين، إلى أن الأندية التي لا تستطيع توفير سيارة الإسعاف في المباريات، يتم إلغاء المباراة واحتساب صاحب الأرض خاسر بنتيجة 2-0.

واستطرد رئيس لجنة المسابقات: "عقوبة فيريرا على النادى وهو ما يتم إرساله في الخطاب للأندية، وبدوره النادي يخصم من المدير الفني".

وأردف: "موضوع غرامة كارلوس كيروش المدرب السابق للمنتخب الوطنى، الأمر محسوم خاصةً بعد عدم حضوره مؤتمر المغرب بمبلغ 25 ألف دولار، والاتحاد الإفريقى خاطب الاتحاد حول الغرامة وتم خصمها من المدير الفنى".

وقال حسين: "الزمالك مجدول مستحقاته للضرائب، وبالتالي قدم في بداية الموسم مخالصة مالية للاتحاد المصرى، بعد موافقة الضرائب".

واستكمل: "الاتحاد المصري وصله خطاب من الاتحاد الدولي فيفا، بتجديد عقوبة محمود كهربا 6 أشهر لحين دفع الغرامة المستحقة عليه بقيمة 2 مليون و400 ألف دولار لصالح نادي الزمالك فريقه السابق ولم يصلنا خطاب حول قضية سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك، حتى الآن".

وواصل: "موضوع الأهلى ومشاركته في كأس العالم للأندية، لم ينته بعد ولا زلنا ندرس الموقف بشكل كامل، وأي تغيير وتعديل سيكون بناءً على قرار الاتحاد الإفريقي ومباراته أمام القطن الكاميروني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "تعرضت للهجوم بعد انتشار شائعات على لساني بأنني لا أتمنى مشاركة الأهلي في مونديال الأندية، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق ومن الفخر أن تشارك الأندية المصرية فى البطولات العالمية، ولكن ما أكدته أن الأمر كان مفاجئ فقط وأحدث دربكة في جدول الدوري".