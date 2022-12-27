شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للكرة الشاطئية يكرر فوزه على الكويت برباعية وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرر منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي فوزه على نظيره منتخب الكويت بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية الثانية للمنتخبين، التي أقيمت بينهما في الاسكندرية اليوم ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم المقرر إقامته في دبي العام المقبل.

سجل أهداف المنتخب الوطني هيثم كوستا "هدفين"، وهدف لكل من محمد عبد النبي ومصطفى علي صاصا ، وانتهت المباراة الودية الأولى بفوز منتخب مصر بنفس النتيجة.

وأبدى مصطفى لطفي المدير الفني رضاه عن المستوى الطيب الذي ظهر عليه اللاعبين خلال المباراتين.

وشهدت المباراة حضور عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام صرف مكافأة لمنتخب مصر للكرة الشاطئية بعد تأهله لكأس العالم لأول مرة في تاريخ اللعبة بقيادة مصطفى لطفي ، حيث خسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية التي أقيمت في موزمبيق ، بعد أن انتهى الوقت الأصلي المكون من ثلاثة اشواط على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب، ولم يشهد الوقت الإضافي اي أهداف واحتكم المنتخبان لضربات الترجيح التي ابتسمت للسنغال بنتيجة 6/5.