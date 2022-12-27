شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو يقود هجوم الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه أمام بيراميدز فى الدورى الممتاز، حيث يحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز فى الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوى فى إطار الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى: حراسة المرمى: المهدى سليمان الدفاع: هشام صلاح - محمد صالح – محمود علاء – صبري رحيل الوسط: خالد الغندور – مورو ساليفو – مروان عطية الهجوم: إبراهيم حسن – أجوستينو مابولولو - أحمد عيد وعلى دكة البدلاء يتواجد: عمرو خليل - عبد الله نصيب – فوزي الحناوي – محمود عبد العزيز – السيد سالم – أحمد عادل – كريم الديب - سعيدو سيمبوري – أحمد سيد غريب – كيفين كيزيتو.

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة بينما يأتى الاتحاد السكندري فى المركز الرابع برصيد 18 نقط، وسجل بيراميدز 11 هدفًا بينما أحرز الاتحاد السكندري 10 أهداف خلال 9 مباريات للفريقين حتى الآن فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.