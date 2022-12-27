شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظم فى مران الزمالك استعداداً لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات حراس المرمى تحت قيادة أيمن طاهر، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وكان عواد أدى تدريبات تأهيلية خلال مران أمس بسبب الكدمة الخفيفة التى تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب.

وشارك عواد بصحبة ثلاثى حراس المرمى محمد صبحى ومحمد نديم والسيد عطية فى التدريبات تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بشكل طبيعى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولى يوم الخميس المقبل، تحت قيادة البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للفريق.

فيما بدأ السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص به على هامش مران اليوم الثلاثاء، تمهيدا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأدى نداى تدريبات خفيفة بالكرة خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، كما أدى تدريبات الركض حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي والدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل.