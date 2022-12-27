شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد ينتظم فى مران الزمالك استعداداً لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
وكان عواد أدى تدريبات تأهيلية خلال مران أمس بسبب الكدمة الخفيفة التى تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب.
وشارك عواد بصحبة ثلاثى حراس المرمى محمد صبحى ومحمد نديم والسيد عطية فى التدريبات تحت قيادة أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بشكل طبيعى.
فيما بدأ السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى الخاص به على هامش مران اليوم الثلاثاء، تمهيدا لعودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.
وأدى نداى تدريبات خفيفة بالكرة خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، كما أدى تدريبات الركض حول الملعب، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي والدكتور عمرو المطراوى أخصائى التأهيل.