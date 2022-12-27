شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لنادى بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندرى فى الدورى الممتاز، حيث يحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز فى الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوى فى إطار الجولة العاشرة من بطولة الدورى.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامى - أسامة جلال - محمد حمدى - عبد الله مجدى

خط الوسط: بلاتى توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحى - مصطفى فتحى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخرى لاكاى

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامى - محمد الشيبى - محمد صادق - هشام محمد - محمود دونجا - كريم حافظ - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - إبراهيم عادل.

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة بينما يأتى الاتحاد السكندري فى المركز الرابع برصيد 18 نقط، وسجل بيراميدز 11 هدفًا بينما أحرز الاتحاد السكندري 10 أهداف خلال 9 مباريات للفريقين حتى الآن فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز.