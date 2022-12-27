شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير لـ كلاتنبرج: اختيار الحكام يجب أن يخضع لآليات وضوابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامى أحمد شوبير رسالة إلى كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام المصرية، بعد استقالة تامر درى من اللجنة، واقتراب محمد فاروق من التقدم باستقالته من اللجنة أيضا.

وقال شوبير لكلاتنبرج فى برنامج "مع شوبير"، الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت، إنك جئت إلى مصر لمهمة محددة وهى الارتقاء بالتحكيم المصرى ومستواه، ووضع حالة من الانضباط للتحكيم، فأنا أساندك وأدعمك، لكن لابد أن تعرف المتطلبات.

وتوجه شوبير بسؤال إلى كلاتنبرج هل هناك شغل مع الحكام سوى الإيقافات والعقوبات، هل هناك اعتراف بأخطاء الحكام؟ عليك أن تضبط المنظومة، فلم يمر سوى أسابيع قليلة وعادت ريما لعادتها القديمة، فخلال إحدى المباريات حسبت الوقت الذى ضاع فى الشوط الثانى على ساعتى وحدته 12 دقيقة، وفوجئت بالحكم يحتسبه 5 دقائق فقط.

وأشار شوبير "أرجو إن كلاتنبرج ياخد باله إن تعيين الحكام لازم يخضع لآليات وضوابط، مبقتش واثق من محمد فاروق فشلته من التعيينات، هل قعدت مع توفيق السيد ومهند وقلتلهم محتاجين إيه، هل هنشوف تغيير الفترة الجاية ؟ وأرجو ألا يغضب، مش معقول تعليمات من الحكام أن يتأنو في ركلات الجزاء، والكروت الحمراء، مفيش حاجة اسمها بلاش كارت احمر".

واختتم أن الفار لم يعد لديه الشجاعة، ورسم الخطوط خطأ، وأنت قلت لعاشور عن رسم خط الاهلى وفاركو قبل أن تتولى المهمة إن الرسم كان غامضا.