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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الثلاثاء 27/12/2022 ، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها ، رسميا.. فيفا يخطر اتحاد الكرة بتجديد إيقاف كهربا، ووزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، والأهلى يتأكد من جاهزية برونو سافيو لمواجهة سيراميكا بعد شكوى السمانة.

 

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي اتحاد الكرة المصري، والنادي الاهلي، بتجديد إيقاف محمود كهربا وعدم مشاركته الا بعد تسديد غرامة الزمالك 2.5 مليون دولار .

 

برونو سافيو جاهز للمشاركة مع الأهلى أمام سيراميكا بعد شكواه من ألم فى السمانة.

 

 

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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