شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27/12/2022 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها ، رسميا.. فيفا يخطر اتحاد الكرة بتجديد إيقاف كهربا، ووزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، والأهلى يتأكد من جاهزية برونو سافيو لمواجهة سيراميكا بعد شكوى السمانة.

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي اتحاد الكرة المصري، والنادي الاهلي، بتجديد إيقاف محمود كهربا وعدم مشاركته الا بعد تسديد غرامة الزمالك 2.5 مليون دولار .