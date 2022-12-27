شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن اختيار محمد حمدى زكى لاعب الجولة التاسعة من الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اختيار محمد حمدى زكى، مهاجم فريق أسوان أفضل لاعب في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر الذى جاء التعليق " أنتم الآن في حضرة لاعب الجولة صاحب الأداء الهجومي القوي، لا يكل ولا يمل من المحاولات على مرمى المنافس، أحد الهدافين هذا الموسم محمد حمدي زكي هو لاعب الجولة الـ9 بناءً على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ".

وحصد محمد حمدى زكى الجائزة عقب التفوق على 3 لاعبين ، و هم رشيد أحمد مهاجم فريق الداخلية و محمد جريندو مهاجم فريق المصرى البورسعيدى، و مصطفى جمال لاعب فريق حرس الحدود .

وتمكن محمد حمدى زكى من تسجيل 4 أهداف لفريقه هذا الموسم، حيث شارك فى 8 مباريات و المساهمة فى الفوز بالمباراة الاخيرة أمام إنبى .

ويستعد فريق أسوان لملاقة المصرى البورسعيدى ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، و المقرر إقامتها الخميس المقبل فى تمام الساعة الخامسة مساءا على ستاد السويس .

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط ، حيث تمكن من الفوز فى 3 مباريات بينما خسر فى 6 .



