شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية لألعاب القوى ، يوم 6 يناير المقبل، بإستاد القاهرة الدولى، لاختيار المنتخب المقرر مشاركته في البطولة العربية .

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لاختراق الضاحية خلال فبراير المقبل ، في نسختها الخامسة و العشرون ، على مستوى الكبار و الشباب و الناشئين .

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى الميزانية والحساب الختامي للاتحاد، وذلك خلال العمومية التى عقدت اليوم باستاد القاهرة.

وقال سيف شاهين، رئيس اتحاد ألعاب القوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن العمومية اكتملت بحضور 14 عضوا من أصل 34 لهم حق الحضور، حيث كان من المفترض حضور 50% +1 خلال الساعة الأولى، ولم يكتمل العدد فتم الانتظار ساعة أخرى، لحضور ثلث عدد الأعضاء، وبالفعل وصل العدد إلى 14، وتم عقد العمومية.

وشهدت العمومية مناقشة واعتماد لوائح الاتحاد، وكذلك خطة المنتخبات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة مسابقات النشاط المحلى.