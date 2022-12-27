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القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة، والجهاز الفنى بقيادة الكابتن محمود جابر، في حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، قبل لقائه نظيره الغاني للمحليين ودياً اليوم، على ملعب استاد القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم افريقيا، والتى تستضيفها مصر خلال شهر فبراير المقبل، في استادات" القاهرة، الإسكندرية والإسماعيلية".

أكد وزير الشباب والرياضة على متابعة كافة الترتيبات المتعلقة بمنتخب الشباب حتي موعد انطلاق بطولة افريقيا المقبلة والتي تستضيفها مصر، والعمل علي توفير وتهيئة الأجواء للاعبين للتركيز الكامل، بالتنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، لإعداد المنتخبات الوطنية على أعلى مستوى، وبشكل يحقق تطلعات وآمال الجماهير المصرية، وتحقيق البطولة من خلال العزيمة والإصرار والإرادة، والأداء البطولى الذى تنتظره منهم الجماهير المصرية.

وطالب الدكتور أشرف صبحى من لاعبى منتخب الشباب التركيز الكامل فى المعسكرات التدريبية استعداداً لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٠ سنة، ومن ثم التتويج باللقب، وإسعاد الجماهير المصرية.

ومن جهته، أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على تقديم كل الدعم والمساندة لمنتخب الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل تحقيق إنجاز جديد لكرة القدم المصرية على مستوى المنتخب الشباب، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحي علي دعمه الكامل لكافة المنتخبات.

من جانبه، وجه المدير الفنى لمنتخب الشباب الكابتن محمود جابر الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة على لقائهما باللاعبين،ودعمهم الكامل للفريق، مشيراً إلي أن منتخب مصر للشباب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكداً على ثقته الكاملة في لاعبي المنتخب، وحرصهم علي التتويج بلقب البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر للشباب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات (موزمبيق، السنغال، نيجيريا).



وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة (2)



وزير الرياضة يلتقي لاعبي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة (3)