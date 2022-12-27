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العقيد شريف الشيوي يحقق الميدالية الذهبية ببطولة العالم للهواة لكمال الأجسام

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار الرعاية التى توليها القيادة العامة للقوات المسلحة لأبنائها من الأبطال الرياضيين وتأهيلهم وفقاً لأحدث الأسس العلمية المدروسة ومناهج التدريب المتطورة بمختلف الألعاب لرفع العلم المصرى على منصات التتويج.

 

تمكن ممثل المنتخب القومى لجمهورية مصر العربية لكمال الأجسام العقيد شريف مصطفى كمال الشيوى من قوات الصاعقة من الفوز بالمركز الأول وتحقيق الميدالية الذهبية ببطولة العالم للهواة لكمال الأجسام "مستر يونيفرس" التى نظمها الاتحاد الدولى لكمال الأجسام على مدار عدة أيام  بدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

وجديراً بالذكر أن العقيد شريف الشيوى قد حقق المركز الأول ببطولة العالم لكمال الأجسام التى جرت فعالياتها بدولة أسبانيا عام 2020 .

 

تأتى تلك النجاحات فى إطار إيمان القيادة العامة للقوات المسلحة بأن هى أحد أهم ركائز تحضر الشعوب وتقدمها ، وتأكيداً على أن الأبطال الرياضيين من أبناء القوات المسلحة قادرين على إثبات قدراتهم كنماذج مشرفة بمختلف المحافل التى يشاركون بها .

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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