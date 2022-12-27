شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلى في مباراة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة سيراميكا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتبدو هناك غيابات عديدة في صفوف المارد الأحمر قبل هذه المباراة بسبب الإصابات، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية ..

س: ماهو موعد مباراة الاهلى وسيراميكا؟

ج: يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره سيراميكا في السابعة مساء غداً الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

س: ماهو موقف الاهلى في جدول الدوري قبل مواجهة سيراميكا ؟

ج: يحتل الاهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف.

س: ماذا فعل الاهلى في الجولة الأخيرة للدوري ؟

ج: فقد الأهلي نقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.

س: ماهى غيابات الاهلى في مباراة سيراميكا ؟

ج: يستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الاهلى في مباراة سيراميكا بسبب الإصابة، حيث يشكو أكرم توفيق من قطع في الرباط الصليبى، فيما لايزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع في الرباط الداخلى للركبة ويشكو بيرسى تاو من تمزق العضلة الضامة.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى وسيراميكا ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.