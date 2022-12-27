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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد نادي برشلونة لمواجهة جاره اللدود إسبانيول، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

نادي برشلونة يستعد لمواجهة إسبانيول السبت المقبل

ويواجه برشلونة نظيره إسبانيول يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وهي المواجهة التي ستقام آخر أيام العام، للمرة الأولى للبارسا منذ 34 عاما.

وكانت المرة الأخيرة التي خاض فيها برشلونة مباريات في ذلك اليوم أمام أتلتيكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون، وأقيمت هذه المباراة يوم 31 ديسمبر 1988 ضمن الجولة الـ17 من الدوري الإسباني، ووقتها فاز الفريق الكتالوني بقيادة يوهان كرويف بثلاثة أهداف لهدف.

وفي المجمل، لعب برشلونة في آخر أيام العام 12 مرة من قبل، منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، وتعود آخر هزيمة رسمية لبرشلونة في آخر أيام العام إلى عام 1967 حينما سقط أمام إشبيلية في سانشيز بيزخوان بهدفين مقابل هدف.

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ومن المتوقع أن يغيب الظهير الفرنسي جوليس كوندي عن مواجهة الديربي ضد إسبانيول، إذ لا يزال يقضي عطلته بعد المونديال، ومن المتوقع عودته خلال أيام.

وتدرب عثمان ديمبيلي مع المجموعة، ومن المتوقع أن يكون متواجدًا في الديربي، ونفس الأمر ينطبق على الأوروجواياني رونالد أراوخو، في انتظار التصريح الطبي، المنتظر أن يحصل عليه خلال الأيام المقبلة، بعدما تعافى من الإصابة في وتر الفخذ اليمني.

في حين سيفقد برشلونة خدمات مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي، بسبب تعرضه للإيقاف لمدة 3 مباريات، بعدما تلقى بطاقة حمراء مباشرة أمام أوساسونا، قبل فترة توقف كأس العالم 2022.

أعلنت لجنة التحكيم بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تعيين ماتيو لاهوز لقيادة مباراة الديربي بين برشلونة وإسبانيول يوم السبت 31 ديسمبر 2022، بملعب الكامب نو.

وبذلك، سيقود لاهوز مباراة الديربي الكتالوني للمرة الرابعة في تاريخه، وتعود المرة الأولى، التي قاد فيها لقاء برشلونة وإسبانيول إلى موسم 2014-15، وهي المباراة التي فاز فيها البلوجرانا بنتيجة 2-0 وانتهى به الأمر بطرد جوردي ألبا وهيكتور مورينو.

ثم أطلق لاهوز صافرة الديربي مرة أخرى في الكامب نو خلال موسم 2016-2017، الذي انتهى بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

أما المرة الثالثة التي أطلق فيها لاهوز صافرته في مباراة بين برشلونة وإسبانيول، فقد كانت في ربع نهائي كأس الملك في موسم 2017-18، والتي أسفرت أيضًا عن فوز برشلونة بثنائية نظيفة.

ولا تتوسم جماهير برشلونة خيرًا في ماثيو لاهوز، باعتباره حكمًا مثيرًا للجدل، كما حدث في كأس العالم 2022، عندما أشهر وابلًا من البطاقات الصفراء في موقعة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا.

وتم اعتماد لاهوز كحكم دولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عام 2011، ليُصبح في وقتٍ لاحق أحد الحكام الموثوقين والمعتمد عليهم في البطولات الكبرى.

وتواجد لاهوز ضمن نخبة حكام العالم في بطولتي كأس العالم الأخيرتين، كما أدار نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الموسم قبل الماضي، بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

لكن رغم ذلك، يملك لاهوز علاقة غير وطيدة مع جماهير برشلونة، لا سيما منذ اللقاء الشهير بين البارسا وأتلتيكو مدريد في عام 2014، عندما حرم الحكم الإسباني البلوجرانا من هدف صحيح، وبالتالي حرمه من لقب الليجا.

كما تعتقد جماهير برشلونة، أن لاهوز حكم يُحب إثارة الجدل، وفرض شخصيته بإشهار البطاقات الصفراء، ناهيك عن عناده وأخطائه المؤثرة في بعض المباريات.

كشفت تقارير صحفية أن رحيل سيرخيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة الإسباني، سيغير مصير الهولندي فرينكي دي يونج مع الفريق.

وسعى نادي برشلونة إلى التخلص من دي يونج على مدار فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من خلال بيعه لمانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن لاعب وسط هولندا رفض تلك الخطوة نهائيًا.

واتهم دي يونج في تصريحات نارية الشهر الماضي إدارة برشلونة بتسريب تفاصيل عن عقده مع الفريق، قائلًا: "لم أسرب هذه التفاصيل، ولا يعرف عنها أحد شيئا إلا الطرف الثاني - في إشارة لبرشلونة - ومن ثم فيجب أن يكون النادي هو من فعل ذلك، أرى أنه شيء مزعج أن يقوم بهذا الأمر، وأنا ألومهم على هذا".

وحاول برشلونة الضغط على دي يونج بتسريب تفاصيل عقده، وتهديده بتخفيض الراتب، والتشكيك في العقد الذي وقعه مع الإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو والذي شمل موافقة اللاعب على تخفيض عقده أثناء فترة انتشار فيروس كورونا على أن يحصل على مستحقاته في المواسم اللاحقة، وكل ذلك لجعله يترك النادي.

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صحيفة "سبورت" الكتالونية من جانبها أشارت إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، قرر بشكل نهائي عدم الاستغناء عن دي يونج بعد اتخاذ بوسكيتس قرارًا بترك النادي نهاية الموسم.

وبات دي يونج بالنسبة لإدارة برشلونة في الوقت الحالي لاعبا لا بديل له، ولن يفكر النادي حسب التقرير في الاقتراب من راتب الهولندي وتخفيضه.

وبناء عليه فإن إدارة برشلونة لن تنظر في الفترة المقبلة لأي عروض قادمة إلى لاعب الوسط البالغ من العمر 25 عامًا.

ومثل دي يونج هدفًا رئيسيًا في الأشهر الماضية للعديد من الأندية أبرزها كان مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يقوده إيريك تين هاج مدرب دي يونج السابق في أياكس أمستردام.

الغريب أن خوان لابورتا رئيس برشلونة خرج قبل أيام ليؤكد أنه لم يرغب مطلقًا في بيع دي يونج، واصفًا إياه بأنه إحدى أهم المواهب العظيمة في النادي.

يذكر أن دي يونج انضم لبرشلونة قادمًا من أياكس في صيف 2019 بعقد بقيمة 75 مليون يورو لمدة 5 سنوات حتى 2024.

وشارك الدولي الهولندي مع برشلونة منذ ذلك الحين في 157 مباراة أسهم خلالها في 34 هدفًا، حيث سجل 15 وصنع 19، وتوج بلقب وحيد هو كأس ملك إسبانيا 2021.