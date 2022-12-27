شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أشرف وصلاح باشا يقودان هجوم منتخب الشباب فى ودية غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب تشكيل فريقه لمواجهة منتخب غانا الأول للمحليين وديا فى إطار معسكره المقام حاليا باستاد الدفاع الجوى بعد اعتذار منتخب زامبيا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: أحمد رضا، عبد الرحمن رشدان، عبد الرحمن جودة، خالد عوض

خط الوسط: محمد فارس، ماجد هانى، محمد حمدى

وفى الهجوم: أحمد نادر حواش، مصطفى أشرف، صلاح باشا.

أختار اتحاد الكرة مصطفى الشهدى حكما لمباراة منتخب الشباب وغانا الأول للمحليين، ويعاونه أحمد زيدان وأحمد عبد المنعم مساعدان، والرابع احمد ناصر.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.