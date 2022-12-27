شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يقرر تصعيد "بامبا" لحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد أيوب المدير الفنى لفريق حرس الحدود تصعيد اللاعب محمد حلمى بامبا لاعب فريق الشباب مواليد 2003 بعدما قدم مستويات مميزة مع فريقه، كما يمثل الحرس في منتخب الإسكندرية في كل تجمعاته ولقاءاته كما انضم لمنتخب مصر للناشئين فى أكثر من تجمع.

وحقق فريق حرس الحدود فوزًا مثيرًا على نظيره البنك الأهلى، بهدفين مقابل هدف وحيد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين السبت، على استاد المكس، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، لينتزع الحرس الفوز الأول بالدورى منذ عودته لدورى الأضواء.

تقدم الحرس من ركلة جزاء بعد تنفيذ ناجح لتنفيذها عن طريق مصطفى جمال بتسديدة قوية فى الزاوية اليسرى للمرمى لم يتوقعها الحارس محمد أبو جبل بشكل صحيح، فيما تعادل البنك بنفس السيناريو، من ركلة جزاء بعد تنفيذ ناجح لها عن طريق كريم بامبو بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى لم يتوقعها الحارس محمد فوزي بشكل صحيح، لكن الحرس عاد للتقدم عقب تسديدة مباغتة عن طريق أحمد فيليكس من خارج حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

بهذه النتيجة يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 3 تعادلات والهزيمة في 5 مواجهات وفوز وحيد منذ صعوده للممتاز، وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا، بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 6 نقاط من 9 مواجهات، حيث فاز في مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.