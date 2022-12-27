شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. فيفا يخطر اتحاد الكرة بعقوبة كهربا بتجديد الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي اتحاد الكرة المصري، والنادي الاهلي، بتجديد إيقاف محمود كهربا وعدم مشاركته إلا بعد تسديد غرامة الزمالك 2.5 مليون دولار.

وجاء القرار بعدما امتنع اللاعب عن سداد الغرامة التي وقعت عليه لصالح نادي الزمالك والمقدرة بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بجانب تحمل اللاعب 5% فوائد عن المبلغ منذ 2019.

وأيدت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" العقوبة الموقعة على كهربا بغرامة قدرها 2 مليون دولار مع 5% فوائد.

وتم تأييد الاستئناف بتاريخ 14 أكتوبر 2020 من قبل نادي الزمالك الرياضي ضد القرار الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2020 عن غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبالتالي تم توقيع غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب بالإضافة إلى 5% فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

ويتحمل نادي الزمالك الرياضي 50% من تكاليف التحكيم و50% من كهربا في كل إجراء.

ورفع نادي الزمالك قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيش البرتغالي ثم النادي الأهلي.