شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما لمباراة منتخب الشباب وغانا للمحليين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أختار اتحاد الكرة مصطفى الشهدي حكما لمباراة منتخب الشباب وغانا الأول للمحليين، ويعاونه أحمد زيدان وأحمد عبد المنعم مساعدان، والرابع احمد ناصر.

يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، اليوم الثلاثاء، منتخب غانا الأول للمحليين وديا في إطار معسكره المقام حاليا باستاد الدفاع الجوي بعد اعتذار منتخب زامبيا ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.