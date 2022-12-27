شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشهدى حكما لمباراة منتخب الشباب وغانا للمحليين اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أختار اتحاد الكرة مصطفى الشهدي حكما لمباراة منتخب الشباب وغانا الأول للمحليين، ويعاونه أحمد زيدان وأحمد عبد المنعم مساعدان، والرابع احمد ناصر.
ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
من جانبه، أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن قرعة بطولة أمم افريقيا أوقعت المنتخب في مجموعة قوية للغاية موضحا أنه يعلم جيدا جميع المنتخبات المتواجدة في البطولة ولكن مجموعة مصر هي الأقوي من بين المجموعات الثلاث.
وشدد جابر علي ثقته الكاملة في لاعبي منتخب مصر ، مناشدا الجماهير المصرية حضور مباريات البطولة لدعم ومؤازرة اللاعبين بقوة للتأهل لكأس العالم للشباب وتحقيق اللقب.