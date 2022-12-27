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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا، والتي تقام في إطار مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

الدوري المصري.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، برصيد 23 نقطة، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن، برصيد 11 نقطة.

وكان الفريق الأحمر قد سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف مع ضيفه سموحة، في الجولة الماضية من الدوري المصري، على ملعب الأهلي وي السلام.

في المقابل، خسر فريق سيراميكا كليوباترا أمام مضيفه الاتحاد السكندري، بهدف وحيد دون رد، في نفس الجولة من الدوري المصري، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري، سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 9 مساءً بتوقيت الإمارات، 5 مساءً بالتوقيت العالمي جرينيتش.



يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا من خلال شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري لموسم 2022-2023.

وتُعتبر قناة أون تايم سبورتس من أبرز القنوات العربية المهتمة بالرياضة، وهي مملوكة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقع مقرها الرئيسي بالقاهرة.

ما هو تردد قنوات أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا؟

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بها هو: 11681.

معدل معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعى "نايل سات"

التردد: 12303.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معدل الترميزهو: 27500.

ما هو تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة سيراميكا القادمة؟

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، برونو سافيو.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، محمد شريف، كريم فؤاد.

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء مواجهة بين بيراميدز وضيفه الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

وفي الجولة رقم 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل بورنموث ضيفًا على تشيلسي، كما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست.



تشهد أولى مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز صراعًا قويًا بين الاتحاد السكندري رابع جدول الترتيب وبيراميدز صاحب المركز الخامس.

سقط بيراميدز في فخ الخسارة في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

ويسعى الفريق السكندري لرفع رصيده إلى 21 نقطة والانتقال إلى المركز الثالث، بينما يرغب بيراميدز في تعويض النقاط الـ3 التي أهدرها برفع رصيده إلى 20 نقطة يقفز بها لثالث الترتيب.

ويقام اللقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(9:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات)، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي تنطلق في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت الرباط، الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتُنقل على قناة الرياضية المغربية.

مباراة نهضة بركان واتحاد طنجة تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرباط، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المواجهة عبر قناة الرياضية المغربية.

