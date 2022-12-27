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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي وكذلك القنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد؟

وبعد فترة توقف طويل تزامنت مع فعاليات كأس العالم قطر 2022، يعود مانشستر سيتي إلى الواجهة، أملًا في الاقتراب أكثر من صدارة الدوري الإنجليزي، وبالتالي مزاحمة أرسنال وعدم تركه في الابتعاد كثيرًا.

ويعيش مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا حالة من الثقة بعد تأهله لربع نهائي مسابقة كأس رابطة المحترفين، بفوزه المثير على ضيفه ليفربول 3-2 يوم الخميس الماضي.

لكن الفريق السماوي يحتاج لاستعادة توازنه في مسابقة الدوري بعد سقوطه في فخ الهزيمة خلال آخر مباراة قبل التوقف الدولي، أمام ضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف.

ويُعول مانشستر سيتي بشكل كبير على جهود القناص النرويجي إيرلينج هالاند الذي يقدم موسمًا استثنائيًا، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفًا بفارق 5 أهداف عن هاري كين هداف توتنهام، وصاحب المركز الثاني في القائمة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف أرسنال ونيوكاسل يونايتد، وسيكون الفريق السماوي قادرًا على استعادة الوصافة حال انتصاره في اللقاء القادم.

وفي الجهة المقابلة، يعيش ليدز يونايتد موسمًا صعبًا، إذ يحتل المركز الخامس عشر بجدول الترتيب، برصيد 15 نقطة، بفارق هدفين عن مراكز الهبوط.

يأتي موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022، على أرضية ملعب إيلاند رود.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

تُذاع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصفة حصرية على قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستُنقل مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد عبر شاشتها.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة 17 على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق محمد بركات.

ويُمكن كذلك، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة 17، عن طريق خدمة بث مباشر ودون تقطيع، على "بي إن كونكت".

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليدز يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، جون ستونز، كايل وكر.

خط الوسط: رودري، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

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تشكيل ليدز يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيلان ميسلير.

خط الدفاع: ستريك، روبن كوخ، دييجو لورينتي، راسموس كريستنسن.

خط الوسط: تايلر أدامز، ماركو روكا، أرونسون، جاك هاريسون.

خط الهجوم: رودريجو، باتريك بامفورد.

كشف الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن أهداف فريقه خلال عام 2023 الذي يبدأ بعد أيام قليلة.

وقال محرز إن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، للمرة الثالثة على التوالي، يتصدر أهداف مانشستر سيتي في 2023، مؤكدا أنه وزملاءه يرغبون في تحقيق ذلك الإنجاز من أجل إسعاد جماهير الفريق.

ويحتل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال آخر عامين، المركز الثالث في المسابقة هذا الموسم برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بفارق 8 نقاط خلف المتصدر أرسنال الذي خاض مباراة أكثر، بينما يحل نيوكاسل يونايتد ثانيًا بـ33 نقطة، لكن الماكبايز خاض مباراة أكثر أيضا.

ويلتقي رفاق رياض محرز يوم الأربعاء مع ليدز يونايتد، في مباراة السماوي الأولى منذ توقف الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم 2022، والثانية بشكل إجمالي في كل البطولات بعد الفوز 3-2 على ليفربول الأسبوع الماضي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال محرز، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عن آمال فريقه في التتويج بلقب البريميرليج: "علينا أن نضرب الأرض ركضًا، نحن الآن لسنا في صدارة البريميرليج، ونريد الصعود إلى القمة".

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وأكمل: "سنتعامل مع الأمور خطوة بخطوة ومباراة بمباراة، وهدفنا هو إحراز لقب الدوري لموسم 2022-2023 ليكون الثالث على التوالي".

وعن الفرق التي يمكنها منافسة السماوي على لقب البريميرليج في الموسم الحالي تحدث: "هناك العديد من الفرق القوية في إنجلترا يمكنها التتويج بالدوري، فتركيزنا ليس منصبا فقط على أرسنال رغم أنه يقدم موسمًا قويًا للغاية حتى الآن".

وشدد نجم منتخب الجزائر على أن "الفريق الذي ينوي الفوز بالدوري يجب أن يكون جاهزًا بمجرد عودة النشاط".

وعن مواجهة ليدز يونايتد في ملعب أيلاند رود تحدث: "ليدز فريق كبير للغاية وملعبه مكان صعب للعب ونحن نتوقع منه مواجهة صعبة، لكننا سنكون على أهبة الاستعداد للقاء، ونأمل أن نعود من هناك بالنقاط الثلاث".

ويأمل رياض محرز أن ينجح في مواصلة تألقه مع مان سيتي بعدما نجح في التسجيل خلال الفوز على ليفربول في كأس الرابطة.

وعانى محرز من بداية غير موفقة مع الفريق السماوي هذا الموسم، حيث إن أفضل هدافي السماوي الموسم الماضي لم يسجل إلا 5 أهداف فقط وصنع هدفًا آخر في 18 مباراة بكل البطولات.