مرتضى منصور يخرج عن صمته : هطق من تصرفاته

الشارقة - اميمة ياسر - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات لقناة النادي،أنه يدعم المدرب البرتغالي فيريرا وجهازه المعاون حتى نهاية عقده مع الفريق الأبيض، نافيا كل التقارير التي تحدثت عن رحيله في وقت سابق.

وأضاف منصور : «أنا بدعم فيريرا وجهازه المعاون وواثق أنهم هيفوزوا بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم - بإذن الله -، برغم أني مش مبسوط من أداء الفريق في المباريات الأخيرة».

وتابع رئيس الزمالك: «ولكن إذا تحدثت بصفتي مشجعًا لنادي الزمالك، فأنا هطق من تصرفات فيريرا، آخر تلت ساعة أمام في المباريات ماتش والبداية ماتش تاني خالص، ولما نزل دونجا وشيكا ونيمار الوضع اختلف، ليه مبدأش بيهم أمام المقاولون».

وواصل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك : «فيريرا تسبب أن الجماهير توصف سامسون بأنه لاعب فاشل، وكمان أنت كدا بتحرق يوسف حسن وبتفقده الثقة في نفسه والجزيري نفس الكلام، وسألت شلبي أنت يا بني مصاب قالي لا أنا كويس بس لازم أخوض 4 تدريبات عشان ألعب مع الفريق، هل ده في الدستور!».

واستكمل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك : «بطريقة فيريرا دي لما هجيب لاعب في يناير على ما ينسجم يكون الدوري خلص؟، احنا تعاقدنا مع 11 صفقة وبعد الـ 8 المدرب قال مش عايزهم، وعنده مبدأ مبيحبش يدرب ناس كتير في الملعب، عشان كده مش هنتعاقد مع صفقات تاني في يناير».

واختتم حديثه قائلا : «يا جمهور الزمالك خليكم وراء فريقكم، أنا قولت كل اللى عايزين تقولوه للمدرب، وكل الدعم لفيريرا وجهازه المعاون في الفترة القادمة».