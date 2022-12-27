موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وسيراميكا يشغل الملايين من عشاق القلعة الحمراء، بسبب رغبة الجماهير الأهلاوية في تجاوز صدمة التعادل الأخير أمام سموحة في الدوري.

ويأمل الأهلي في العودة للإنتصارات أمام سيراميكا للحفاظ على تصدره لقمة الدوري ومواصلة رحلة المنافسة على اللقب المحلي .

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في السابعة من مساء غداً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية

جلسة كولر مع لاعبي الأهليوعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى جلسة خاصة مع لاعبي الفريق عقب مباراة سموحة التى أقيمت أول أمس الأحد، في الجولة التاسعة لبطولة الدوري وإنتهت بالتعادل السلبي قال لهم فيها أنهم يُكررون نفس الأخطاء في المباريات الأخيرة وهذا أمر غير مقبول، وشدد على أن "نزيف النقاط" في بطولة الدوري سيكون له أضرار كثيرة وسيُبعد الفريق عن دائرة المنافسة على لقب الدوري لذا لابد أن يتعاون الجميع بالفريق من أجل منع وتحجيم ظاهرة نزيف النقاط التى عانى منها الفريق مؤخراً.

وشرح كولر للاعبي الأهلي بعض الأخطاء التى إرتكبوها في المباريات الماضية بدءاً من لقاء الإتحاد السكندري وفيوتشر وفاركو وسموحة وشدد لهم على هذه الأخطاء مُكررة تقريباً ما بين غياب التركيز وإهدار الفرص وعدم اللعب بحماس بجانب إهمال الواجبات الدفاعية.

وطالب المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالإبتعاد عن هذه الأخطاء والعودة للإنتصارات والعروض الجيدة للحفاظ على مسيرة التتويج ببطولة الدوري.

وفقد الأهلي نقطتين جديدتين في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة، لكنه ظل على الصدارة في وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.