شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وجمال علام يجتمعان بمنتخب الشباب لتأكيد الدعم الكامل قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، مقر إقامة منتخب مصر للشباب وكان في استقباله جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعقد الثنائى جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، للتأكيد على دعم وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة للمنتخب لتوفير كافة سبل النجاح للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين والمؤهلة لكأس العالم.

وطالب الدكتور أشرف صبحي، اللاعبين بالتركيز التام خلال الفترة الراهنة في تدريباتهم، مشيرا إلي التنسيق مع اتحاد الكرة لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية المطلوبة لهم.

وشدد وزير الرياضة على دعم الجميع لمنتخب الشباب لتحقيق الأهداف والنتائج المأمولة، مطالبا اللاعبين ببذل أفضل ما لديهم لرفع كأس البطولة التي تقام على أرض مصر خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع الفوز بها على الإطلاق.

ومن جانبه، أكد جمال علام في كلمته على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة الكامل لمنتخب الشباب وتلبية جميع احتياجاته لاسعاد الجماهير المصرية والتتويج باللقب الأفريقي والتأهل لكأس العالم.

وحث علام اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لاغتنام الفرصة وإقامة البطولة في مصر، من أجل الفوز باللقب وتحقيق حلم اللعب في بطولة كأس العالم.

في السياق ذاته، وجه محمود جابر المدير الفنى لمنتخب الشباب الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وجميع أعضاء المجلس على لقائهم باللاعبين، معرباً عن سعادته بهذا الاهتمام الكبير بالمنتخب وتعاون اللاعبين والتزامهم وترابطهم ، سعياً نحو الفوز ببطولة أمم افريقيا.

ويلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، في الثالثة إلا ربع عصر اليوم الثلاثاء، منتخب غانا الأول للمحليين وديا باستاد القاهرة الدولي خلال معسكره المقام حاليا ضمن خطة الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.