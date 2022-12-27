شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: كهربا يتلقى صدمة جديدة من الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي تلقى صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ، وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صدمة جديدة لكهربا من الفيفا.

ولم يكشف شوبير أية تفاصيل أو معلومات بشأن الصدمة التي تلقاها كهربا الذي يترقب العودة للمشاركة مع الفريق بعد إنتهاء الأيقاف الذي تعرض له من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومدته ستة أشهر.

كان الفيفا وقع غرامة مالية على كهربا بقيمة 2 مليون دولار، بسبب فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد، والانتقال إلى صفوف فريق ديبورتيفو داس أفيس البرتغالي والذي إنتقل منه للأهلي.