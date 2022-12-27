شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاسماعيلى في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.موعد مباراة الزمالك و الاسماعيلى
موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في بطولة الدورى غدا الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بالجولة العاشرة من البطولة المحلية .القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.ترتيب الزمالك و الاسماعيلى في الدورى
يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثانى برصيد 21 نقطة ، بعد أن فاز في 6 مباريات ، و تعادل في 3 مباريات ، ولم يخسر أي مباراة.
في المقابل يخوض الاسماعيلى اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط، بعد أن فاز مرة واحدة ، و تعادل 3 مباريات و خسر 5 جولات احرز لاعبيه 5 أهداف ، وهزت مرماه 10 اهداف .