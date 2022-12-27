شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الاسماعيلى في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز ، باللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك و الاسماعيلى

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلى في بطولة الدورى غدا الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، بالجولة العاشرة من البطولة المحلية .

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب الزمالك و الاسماعيلى في الدورى

يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثانى برصيد 21 نقطة ، بعد أن فاز في 6 مباريات ، و تعادل في 3 مباريات ، ولم يخسر أي مباراة.

في المقابل يخوض الاسماعيلى اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط فقط، بعد أن فاز مرة واحدة ، و تعادل 3 مباريات و خسر 5 جولات احرز لاعبيه 5 أهداف ، وهزت مرماه 10 اهداف .