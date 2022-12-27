شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يتصدران المجموعات فى البطولة العربية لتنس الطاولة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الأندية المصرية مجموعات البطولة العربية لـ تنس الطاولة التى تقام بالقاهرة، على مستوى المجموعة الأولى حيث تغلب النادى الأهلى على الفحيحيل الرياضي الكويتي بنتيجة 3-0، فى الجولة الثانة من جولات البطولة العربية لأندية تنس الطاولة التى تقام باستاد القاهرة وتستمر حتى 31 ديسمبر الجارى.

من الأهلى فاز السيد لاشين على مشعل الكنجري، وخالد عصر على محمد حميه، وأنهى شادي مجدي المواجهة لصالح فريقه بالفوز على خالد الفضلي.

وفى المجموعة الثانية فاز إنبي على رائد شباب الأربعاء الجزائري بثلاث مباريات مقابل لا شىء، حيث فاز المحترف الفرنسي بانبى "هاشارد انطون" على أمين بلقاضي، قبل مضاعفة أحمد نديم للنتيحة وتغلب على عيسى بلقاضي ، وفي اللقاء الثالث والأخير تغلب مؤمن الأوز على عز الدين العزازي.

وعلى مستوى المجموعة الثالثة تصدر الزمالك المجموعة بالفوز على برقان الرياضي الكويتي 3-0، حيث افتتح محمود أشرف المباراة وتخطى عبدالله المكيمي، وفاز سيد رمضان على صالح الجاركي وكريم العراقي على سلمان بومجداد.

ويشارك 20 ناديًا في منافسات الرجال، تم تقسيمهم إلى 5 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة، على أن يصعد الأول والثاني للدور ثمن النهائي.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة في منافسات الرجال والسيدات والتي لعبت في الأردن العام الماضي.