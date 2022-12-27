شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأكد من جاهزية برونو سافيو لمواجهة سيراميكا بعد شكوى السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات التى خضع لها البرازيلى برونو سافيو لاعب النادى الأهلى جاهزيته للمشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام سيراميكا، والمقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

واشتكى برونو سافيو عقب مواجهة الأهلى مع سموحة التى انتهت بالتعادل السلبى من ألم فى السمانة قبل أن يخضع لفحوصات طبية بمعرفة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق والتى أثبتت سلامته.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه باستاد التتش ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويرغب جهاز الأهلى في استعادة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع سموحة فى الجولة الأخيرة للدورى لإيقاف نزيف النقاط للحفاظ على صدارة أندية المسابقة.

وفقد الأهلى نقطتين جديدتين فى الدورى المصرى بعد سقوطه فى فخ التعادل السلبى مع سموحة، لكنه ظل فى الصدارة فى وقت تعادل فيه أيضا أقرب ملاحقيه الزمالك مع المقاولون العرب، ليستمر فارق النقطتين بين القطبين.