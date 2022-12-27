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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على نتيجة مباراة النصر والهلال اليوم والتي أقيمت على ملعب "مرسول بارك" في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023.

كل ما تريد معرفته حول مباراة النصر والهلال اليوم في الدوري السعودي 2022-2023

واتجهت أنظار عشاق ومحبي كرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياض، لمتابعة قمة من أهم القمم العربية على الإطلاق، وهي ديربي الرياض بين النصر والهلال.

ودخل "العالمي" المواجهة وهو في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن الهلال، ومتحفز بعد خسارة من يقاسمه الصدارة، الشباب، برباعية من الفتح.

وعلى الرغم من غيابات الهلال المتعددة أمام النصر وفي مقدمتها ياسر الشهراني وعلي البليهي، إلا أن الموج الأزرق نجح في أن يكون خصمًا عنيدًا وقدّم الفريقان مباراة تليق بالحدث.

انتهت مباراة الهلال والنصر اليوم بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مرسول بارك".

وأحرز النيجيري أوديون إيجالو هدف المقدمة للهلال في الدقيقة العاشرة، قبل أن يُدرك هداف الدوري السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، هدف التعديل، في الدقيقة 58.

ولم يدم التعادل طويلًا، ونجح سالم الدوسري في تحويل ركلة جزاء إلى الشباك بالدقيقة 65، وظنّ الجميع بعدها أن الأمور قد آلت إلى كتيبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

ولكن عبدالرحمن غريب في الدقيقة 88 وبعد 9 دقائق فقط من نزوله لأرض الملعب، نجح في تعديل النتيجة ومنح ناديه نقطة ثمينة.

ترتيب الدوري السعودي بعد مباراة الهلال والنصر

بهذه النتيجة، انفرد النصر بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بينما تراجع الهلال للمركز الرابع بواقع 21 نقطة بالتساوي مع الاتحاد وبفارق نقطة عن الوصيف الشباب..

وتجدر الإشارة إلى أن الشباب لديه مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، إن نجح في الفوز فيها سيعتلي الصدارة منفردًا بفارق نقطتين عن الهلال.

ترتيب الدوري السعودي

النصر - 23 نقطة

الشباب - 22 نقطة

الاتحاد - 21 نقطة

الهلال - 21 نقطة

التعاون - 20 نقطة

تجاوزت إثارة ديربي النصر والهلال في دوري روشن السعودي حدود ملعب "مرسول بارك"، بـ3 أحداث مثيرة للجدل.

وأفلت النصر من خسارة وشيكة على ملعبه أمام ضيفه الهلال حامل لقب الدوري السعودي، وتعادل معه بصعوبة بنتيجة 2-2 في قمة مثيرة بالجولة العاشرة من المسابقة.

وفي الوقت الذي كان فيه النصر قريبا من التقدم في النتيجة بعدما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1، حصل الهلال على ضربة جزاء بعد ارتكاب سلطان الغنام خطأ ضد ناصر الدوسري، ليسجل منها الدوسري الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض من جديد عبر عبدالرحمن غريب.



غير أن ضربة الجزاء التي حصل عليها الدوسري أثارت الشكوك حول مدى صحتها رغم لجوء الحكم إلى تقنية الفيديو لاحتسابها.

وقال قاسم شعبان، المحلل التحكيمي لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم للهلال في الدقيقة 60 غير صحيحة كون الاحتكاك طبيعي".

وأضاف: "أيضا تنفيذ ركلة الجزاء المحتسبة كان خاطئا، إثر دخول لاعب الهلال قبل التسديد وكان يجب الإعادة، وموقع وقوف الحكم لم يكن جيدا".

أزمة أخرى كان بطلها محمد كنو لاعب الهلال بعد مشاركته في المباراة، حيث قدَّم النصر احتجاجا رسميا على مشاركة اللاعب خلال الديربي.

وأكد مسلي آل معمر رئيس النصر احتجاج ناديه على مشاركة كنو في تصريحات صحفية، قال فيها: "صحيح تقدمنا باحتجاج رسمي ضد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال".

وأضاف: "هذا حق مشروع لنا، وفي حال عدم قبول الاحتجاج من اتحاد كرة القدم، سنتوجه لمركز التحكيم الرياضي، وأثق في قبول الشكوى".

وكان محمد كنو وقَّع على عقود انتقاله للنصر في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد دخول الفترة الحرة، قبل أن يجدد عقده مع الهلال بعدها، وهو ما دفع إدارة "العالمي" للتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب وناديه، ليتم إيقافه وحرمان الهلال من القيد، قبل أن يتم رفع الإيقاف عن اللاعب.

لم يكتف سالم الدوسري بإثارة الجدل حول ركلة الجزاء التي حصل عليها فقط، بل خطف الأضواء باحتفال جديد قام به تحت أنظار جماهير النصر في معقلهم "مرسول بارك".

وكانت جماهير الهلال تنتظر احتفالية "الخلط" الأيقونية التي اشتهر بها نجم منتخب السعودية، غير أنه قام باحتفال آخر بعد تقبيل خاتم زواجه، حيث وقف على لوحة الإعلانات بيدين مقلوبتين.

وخرج الدوسري بعد المباراة ليفسر احتفاله غير الاعتيادي قائلا: "بالعكس، أنا أحترم جميع الجماهير، تلك الاحتفالية لمن ساندوني وأهلي وزوجتي وأبنائي، هذا أقل شيء أقدمه لهم وللجمهور".