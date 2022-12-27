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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2022، والذي يشهد عدة لقاءات في كل من الدوري المصري والدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

وتشهد مباريات اليوم الثلاثاء مواجهة بين بيراميدز وضيفه الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الدفاع الجوي.

وفي الجولة رقم 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل بورنموث ضيفًا على تشيلسي، كما يستضيف مانشستر يونايتد نظيره نوتينجهام فورست.



تشهد أولى مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز صراعًا قويًا بين الاتحاد السكندري رابع جدول الترتيب وبيراميدز صاحب المركز الخامس.

سقط بيراميدز في فخ الخسارة في الجولة السابقة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

ويسعى الفريق السكندري لرفع رصيده إلى 21 نقطة والانتقال إلى المركز الثالث، بينما يرغب بيراميدز في تعويض النقاط الـ3 التي أهدرها برفع رصيده إلى 20 نقطة يقفز بها لثالث الترتيب.

ويقام اللقاء ضمن مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، 7:00 بتوقيت أبو ظبي عبر شاشة أون تايم سبورتس.

مباراة تشيلسي وبورنموث في تمام الساعة (7:30 مساءً بتوقيت القاهرة)، (8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(9:30 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام فورست في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (11 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات)، وسوف يتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

مباراة الرجاء الرياضي والمغرب الفاسي تنطلق في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت الرباط، الساعة الثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتُنقل على قناة الرياضية المغربية.

مباراة نهضة بركان واتحاد طنجة تنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرباط، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المواجهة عبر قناة الرياضية المغربية.

سيطر أفضل مهاجمي العالم على قائمة أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف في 2022، وسط ظهور اسم مفاجئ من خارج الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويعد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أفضل هداف في 2022 برصيد 55 هدفا، ولا يزال بإمكانه تعزيز سجله التهديفي حال مشاركته في المباراة الأخيرة لفريقه في الدوري الفرنسي هذا العام.

وقطع كيليان مبابي إجازته ليعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان مبكرا، بعد 3 أيام تقريبا من خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر مع منتخب فرنسا على يد منتخب الأرجنتين.

واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة أفضل 5 هدافين في 2022، وجاءت القائمة كالتالي

تألق كيليان مبابي في عام 2022 ليتصدر أفضل الهدافين في العالم خلال العام الجاري، حيث قاد فريقه إلى التتويج بلقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، كما ترك بصمته في دوري أبطال أوروبا وتصدر هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف.

وتبقى أمام النجم الفرنسي الشاب فرصة لتعزيز رصيده التهديفي البالغ 55 هدفا، حين يلعب يوم الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أرضه ضد ستراسبورج.

أشعل كريم جزيري، وكيل أعمال الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، الأجواء مجددا بين لاعبه وديدييه ديشامب مدرب منتخب بلاده.

وكان ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قد استبعد بنزيما من قائمة الديوك لكأس العالم 2022 قبل أيام من انطلاق البطولة بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

لكن بنزيما نجح في التعافي من الإصابة وبات جاهزا للمشاركة في المباريات بداية من ثمن النهائي، لكن المدرب قرر عدم ضم مهاجم ريال مدريد مجددا للقائمة رغم عدم ضم بديل له.

ونشر جزيري تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشعل فيها النيران المشتعلة في الأساس بين بنزيما وإدارة المنتخب الفرنسي.

وأشار جزيري، في تغريدته التي ألحق بها فيديوهات للفحوصات الطبية للاعب التي تؤكد تعافيه قبل ثمن نهائي المونديال، إلى عدة تفاصيل مثيرة، قائلًا: "لقد استشرت المتخصصين الذين أكدوا أنه بناء على تشخيص إصابة بنزيما فإنه كان بإمكانه اللحاق بدور الـ16.. على الأقل كان يمكن أن يتواجد على مقاعد البدلاء".