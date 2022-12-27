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«بيراميدز يواجه الإتحاد السكندري» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عدد من المباريات على رأسها لقاء وبورنموث في الجولة الـ 17 من ، ومانشستر يونايتد مع نوتينجهام فورست وبيراميدز والإتحاد السكندري في مصر.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X بورنموث – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنقرة غوجو X عمراني سبور – 4 مساء

إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – 4 مساء

فنربخشة X هاتاي سبور – 7 مساء

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

بيراميدز X الإتحاد السكندري – 5 مساء – ONTime Sports


مواعيد مباريات الدوري المغربي


الرجاء X المغرب الفاسي – 7.15 مساء

نهضة بركان X إتحاد طنجة – 9.30 مساء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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