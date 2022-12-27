«بيراميدز يواجه الإتحاد السكندري» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عدد من المباريات على رأسها لقاء تشيلسي وبورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، ومانشستر يونايتد مع نوتينجهام فورست وبيراميدز والإتحاد السكندري في مصر.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تشيلسي X بورنموث – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنقرة غوجو X عمراني سبور – 4 مساء

إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – 4 مساء

فنربخشة X هاتاي سبور – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X الإتحاد السكندري – 5 مساء – ONTime Sports



مواعيد مباريات الدوري المغربي



الرجاء X المغرب الفاسي – 7.15 مساء

نهضة بركان X إتحاد طنجة – 9.30 مساء