«بيراميدز يواجه الإتحاد السكندري» .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عدد من المباريات على رأسها لقاء تشيلسي وبورنموث في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي، ومانشستر يونايتد مع نوتينجهام فورست وبيراميدز والإتحاد السكندري في مصر.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
تشيلسي X بورنموث – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري التركي
أنقرة غوجو X عمراني سبور – 4 مساء
إسطنبول باشاك شهير X أنطاليا سبور – 4 مساء
فنربخشة X هاتاي سبور – 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X الإتحاد السكندري – 5 مساء – ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري المغربي
الرجاء X المغرب الفاسي – 7.15 مساء
نهضة بركان X إتحاد طنجة – 9.30 مساء