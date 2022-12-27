شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يظهر فى الإسماعيلى اليوم لقيادة المران لأول مرة استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للنادى الإسماعيلى للمرة الأولى اليوم الثلاثاء لقيادة مران الدراويش استعداداً لمواجهة الزمالك، وذلك برفقة جهازه المعاون المكون من أشرف خضر مدرباً عاماً و أحمد الجمل وعمر جمال مدربان مساعدان ومحمد عبد المنصف مدرباً لحراس المرمى على أن يعود أيمن الجمل لمنصبه مديراً للكرة.

ويستأنف، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس.

وتلقى الفريق خسارة من المصرى بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

يستعيد فريق الإسماعيلى جهود نجميه باهر المحمدى ومحمد حسن فى مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب المحمدى عن مواجهة الإسماعيلى الأخيرة أمام المصرى بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث نال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

بينما غاب محمد حسن عن مواجهة المصرى بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.