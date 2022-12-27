شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى جولات البطولة العربية لتنس الطاولة رجال وسيدات اليوم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف صباح اليوم الثلاثاء فعاليات ومنافسات اليوم الثانى من أيام البطولة العربية 33 للأندىة الأبطال لتنس الطاولة، وتستضيف البطولة الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى، خلال الفترة من 25 حتى 31 ديسمبر الجارى.

ويشارك 39 فريقا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات، ومن المقرر أن تكون مواعيد المنافسات كالتالى..

منافسات الرجال :

الأهلي ضد الفحيل الرياضي الكويتي

خانينوس الفلسطيني ضد الأهلي المدني السوداني

قطر القطري ضد الأمل عطبرة السوداني

رائد شباب الأربعاء الجزائري ضد إنبي المصري

جمعية شبيبة الخروب الجزائري ضد المجمع الرياضي الفلسطيني

سار البحريني ضد مدينة الحسين للشباب الأردني

الرياضي العطاف الجزائري ضد الهلال السوداني

البحرين الرياضي ضد السد القطري

الأولمبي الليبي ضد المسيرة تمارة المغربي

الأهلي ضد الأهلي المدني السوداني

الفحيحل الكويتي ضد خانينوس الفلسطيني

قطر القطري ضد إنبي

الأمل عطبرة السوداني ضد رائد شباب الأربعاء الجزائري

الزمالك ضد المجمع الرياضي الفلسطيني

برقان الرياضي الكويتي ضد جمعية شبيبة الخروب الجزائري

سار البحريني ضد الهلال السوداني

مدينة الحسين للشبااب الأردني ضد الرياضي العطاف الجزائري

البحرين الرياضي ضد المسيرة تمارة المغربي

السد القطري ضد الأولمبي الليبي

منافسات السيدات :

جميع المنافسات في الثالثة والنصف عصرا

الأهلي ضد الأعمال الحرة السوداني

الأهلي صيدا اللبناني ضد الرياضي ورقلة الجزائري

عالي البحريني ضد الفتاة الرياضي الكويتي

الفلاح عطبرة السوداني ضد جزيرة الورد

العربي الكويتي ضد الزمالك

جمعية الرياضة النسوية الأربعاء الجزائري ضد الأقصى عطبرة السوداني