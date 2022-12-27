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قصة صور.. الأبيض يليق بك.. نجمات الرياضة بفستان الزفاف شكل تانى

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القاهرة - سامية سيد - مخطئ من يظن أن لاعبات الرياضة فى مختلف الألعاب تقتصر حياتهن على ممارسة الرياضة والمشاركة في البطولات فقط، وأن الرياضة تاخذ كل اوقاتهن، وهذا تصور خاطئ  ، حيث أن اللاعبات خارح الصالات والمباريات يظهرن بشكل مختلف يتناسب مع المناسبة التى يظهرن بها.

 

وهذا ما ظهر عندما احتفلت اكثر من لاعبة بزفافها وارتباطها بالنصف الاخر فى حياتها،  حيث خطفن الانظار اليهن،  للاناقة الشياكة والجمال.

 واخر هؤلاء اللاعبات هى فريال اشرف التر احتفلت بزفافها خلال الساعات الماضية،  والتى تعد اول لاعبة فى التاريخ تتوج بميدالية ذهبية أولمبية فى الكاراتيه. 

 

وغيرها الكثير من اللاعبات ممن تألقن باللون الأبيض ، مثل ثريا محمد بطلة سلة الاهلى   وهدايا ملاك بطلة أولمبياد التايكوندو ، وريم العراقي ، و دعاء الغباشى لاعبة الطائرة الشاطئية...

 

 

وهذا ما توضحه الصور التالية..

 

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دعاء الغباشى لاعب كرة الطائرة الشاطئية

 

 

ثريا محمد
ثريا محمد لاعب فريق السلة بالنادي الأهلي

 


ريم العراقى
ريم العراقى لاعبة تنس الطاولة بنادي الزمالك

 


فريال اشرف
فريال اشرف لاعبة الكاراتيه

 


هداية ملاك
هداية ملاك لاعب التايكوندو

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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