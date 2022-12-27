شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يجتمع ظهر اليوم لإعلان تنصيب ميدو مديراً فنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى اجتماعاً فى الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، لإعلان الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة وذلك قبل مواجهة الزمالك بالجولة المقبلة للدورى.

ويدرس مجلس الإسماعيلى إقامة مؤتمر صحفى عقب الاجتماع لإعلان تنصيب أحمد حسام ميدو مديراً فنياً للفريق الأول ويعاونه كل من أشرف خضر مدرباً عاماً وأحمد الجمل وعمر جمال مدربان مساعدان ومحمد عبد المنصف مدرباً لحراس المرمى على أن يعود أيمن الجمل لمنصبه مديراً للكرة.

ويستأنف، اليوم الثلاثاء، فريق الإسماعيلى تدريباته فى الثالثة عصراً بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس.

وتلقى الفريق خسارة من المصرى بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

يستعيد فريق الإسماعيلى جهود نجميه باهر المحمدى ومحمد حسن فى مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب المحمدى عن مواجهة الإسماعيلى الأخيرة أمام المصرى بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث نال مدافع الدراويش الدولى البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الانتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

بينما غاب محمد حسن عن مواجهة المصرى بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.