شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه غانا للمحليين ودياً اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، اليوم الثلاثاء، منتخب غانا الأول للمحليين وديا في إطار معسكره المقام حاليا باستاد الدفاع الجوي بعد اعتذار منتخب زامبيا ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتنطلق يوم 19 فبراير المقبل.

ويتمسك محمود جابر بخوض مباريات ودية أفريقية قوية لتوفير الاحتكاك اللازم للاعبين قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر خلال فبراير ومارس المقبلين.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.