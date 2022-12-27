شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إعادة سيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك بعض التعديلات التكتيكية فى تشكيلة الفريق أمام الإسماعيلى فى الجولة المقبلة للدورى المقرر لها بعد غدا الخميس.

ويدرس فيريرا إعادة التونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة الخط الهجومى بدلا من يوسف حسن الذى لم يمنح الأفضلية الهجومية للفريق الأبيض أمام الذئاب، بالإضافة للبحث عن بديل لعمر جابر فى منطقة الوسط فى ظل وجود أكثر من عنصر فى منطقة الوسط فى الوقت الذى يستمر فيه محمد أشرف روقا كمدافع وسط بشكل أساسى نظرا لقناعة المدير الفنى بقدراته.

فى شأن أخر مازال الغموض يكتنف مستقبل البنينى سامسون أنيكولا مهاجم الفريق المحترف الذى لم يشارك بشكل أساسى مع الفريق ولم يظهر بالمستوى المأمول وهو ما جعله محل تساؤلات من الجماهير البيضاء التى كانت ترغب فى التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى بصحبة سيف الدين الجزيرى.

ومن المقرر أن يحسم فيريرا مستقبل سامسون عقب لقاء الإسماعيلى فى ظل اقتراب الميركاتو الشتوى ورغبة مسئولى الزمالك فى التعاقد مع صفقات سوبر على رأسها مركز الهجوم خاصة وأنه يعانى كثيرا بالرغم من تألق اللاعب الشاب يوسف أسامة نبيه إلا أن الهبوط المفاجئ لمستوى سيف الدين الجزيرى جعل البعض يطالب بضرورة التعاقد مع مهاجم أفريقى جديد يساعد على ترجمة الفرص أمام مرمى المنافسين.