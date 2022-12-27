شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة أيمن الجمل تدريباته بعدما حصل اللاعبين على راحة سلبية قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل إلتقاط الأنفاس.

وتلقى فريق الإسماعيلي خسارة من المصري بهدف نظيف لحساب الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة أيمن الجمل جهود نجميه باهر المحمدى ومحمد حسن في مباراة الزمالك بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب المحمدى عن مواجهة الاسماعيلى الأخيرة أمام المصرى بسبب تراكم البطاقات الصفراء حيث نال مدافع الدراويش الدولي البطاقة الصفراء الثالثة له هذا الموسم فى لقاء إنبي والذى سجل خلاله هدف تعزيز الإنتصار من ركلة جزاء فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة التى أقيمت عصر الثلاثاء على ملعب بتروسبورت بالقاهرة ضمن منافسات الدوري العام.

بينما غاب محمد حسن عن مواجهة المصرى بعد حصوله على البطاقة الحمراء إثر نيله بطاقتين صفراتين خلال المباراة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.