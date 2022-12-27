شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى الاتحاد في مواجهة مثيرة بانطلاقة الجولة العاشرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وذلك على استاد الدفاع الجوي.

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 17 نقطة بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 18 نقط، وسجل بيراميدز 11 هدفًا بينما أحرز الاتحاد السكندري 10 أهداف خلال 9 مباريات للفريقين حتى الآن في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك بيراميدز والاتحاد السكندري العديد من الأسلحة الهجومية في الخط الأمامي أبرزها الثنائي فخري لاكاي ومابولولو، وساهم المهاجم الجنوب أفريقي فخري لاكاي في 36 % من أهداف بيراميدز بينما شارك المهاجم الأنجولي مابولولو في 40 % من أهداف الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي من الدوري المصري.

ويستعيد فريق الكرة بنادي بيراميدز، خدمات رمضان صبحى جناح وصانع ألعاب الفريق في المباراة حيث غاب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز والداخلية بسبب الحصول على 3 بطاقات صفراء، مما أدى لإيقافه، على أن يعود لتدعيم صفوف الفريق السماوي في لقاء زعيم الثغر المقبل، لاسيما وإن رمضان صبحى يعد من الأعمدة الأساسية بالفريق وغيابه أثر بشكل واضح على الأداء، وخاصة الأداء الهجومى.

في المقابل، اطمئن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران على سلامة المدافع خالد صبحى بعد مشاركته بالتدريبات والانضمام لكتيبه اللاعبين، كما يعود مروان عطيه لاعب الوسط لصفوف الاتحاد عقب انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراة الفريق أمام سيراميكا والتى انتهت بهدف نظيف لزعيم الثغر أحرزه أحمد عيد.