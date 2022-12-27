شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يلتقى مع نظيره الكويتى اليوم في الودية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى مباراته الودية الثانية أمام الكويت اليوم بالإسكندرية، وكان الفريقان خاضا المباراة الودية الأولى الأحد الماضى وفاز منتخب الفراعنة على نظيره الكويتى بأربعة أهداف نظيفة وسجل أهداف المنتخب الوطني هيثم كوستا ،حسان محمد ،مصطفى شيكا وأحمد ايشا.

وشهدت المباراة الودية الأولى حضور عامر حسين ومحمد أبو الوفا عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، و الشيخ عبدالله الشاهين رئيس اتحاد الكرة الكويتى ، وتبادل الجانبان الدروع التذكارية.